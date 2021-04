Har fastsatt minsteprisen

Det er en forutsetning at fanger og kjøper har inngått en leveringsavtale.

Det melder Norges Råfisklag på sine nettsider.

Minstepriser/omsetningsbestemmelser kvalprodukter 2021

Kvalkjøtt anvendelse konsum kr 37,00 pr kg1 Kvalspekk og finner til konsum kr 0,01 pr kg

¹) For kjøtt av feit kval kan prisen reduseres med inntil 30 % i forhold til minstepris for den del av fangsten dette gjelder. D.v.s. for lunser som tas ut under lossing.

Norges Råfisklag legger til grunn for årets omsetning av kvalprodukter at all omsetning skal baseres på leveringsavtale inngått mellom fanger og kjøper før fangststart. Leveringsavtalen forutsettes å inneholde både fangst-/ avtaleperiode, pris og kvantum. Til dette formål har vi utarbeidet eget avtaleformular, jfr. vedlegg. Vi presiserer at ingen fartøy tillates å gå ut på fangsttur uten at skriftlig leveringsavtale foreligger. Norges Råfisklag vil være behjelpelig med å knytte kontakt mellom fanger og kjøper.

Les hele rundskrivet her.