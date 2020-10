Har forståelse for Fiskarlaget Nords vedtak

Styret i Flakstad Fiskarlag har behandlet saken angående årsmøtevedtaket gjort i Fiskarlaget Nord.

Styret har forståelse for vedtaket som ble gjort.

Flakstad Fiskarlag vil følge med den videre utviklingen i denne saken, når den blir organisasjonsmessig behandlet.

Når man i ettertid får opplyst gjennom mediene at fiskere/redere fra andre fylker nektes mulighet for å melde seg inn i Fiskarlaget Nord, vil spørsmålet være om organisasjonsfrihet IKKE gjelder i Norges Fiskarlag?

Styret vil be Landsstyret, og administrasjonen sentralt om å revurdere sitt syn, så langt.

Om det er slik at fiskere ikke kan stå tilsluttet andre lag enn de som er i deres bostedsfylker, forventer Flakstad Fiskarlag at det samme skal gjelde også andre medlemslag. Her vil Flakstad Fiskarlag peke på Fiskebåt, som ikke har fylkeslag, og da vil ikke de heller ha mulighet for å ha andre medlemmer enn de som er bosatt i de fylker de har kontor.