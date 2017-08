– Har gjort en kjempeinnsats

Meningsmålinger viser stadig større motstand mot konsekvensutredning utenfor Nordland og Troms.

Foto: Folkeaksjonen

Leder i Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja, Wenche Cumming er glad for utviklingen i holdningen til folket, men ikke så veldig overrasket. Det melder Bladet Vesterålen.

– Denne saka har fått veldig mye oppmerksomhet det siste halve året, og alle som jobber for å få et varig vern har gjort en kjempeinnsats. Vi har også lagt hardt politisk press på alle partier, for å få dem til å forplikte seg til å love å verne Vesterålen, Lofoten og Senja, sier Cumming til avisen.

– Folk er mye mer bevisst på at næringslivet er veldig avhengig av fiskeriene, både her oppe hvor fisken landes, og alle ellers i landet som er med på videreforedlinga, sier hun.

– Generelt er klima blitt stadig viktigere for folk de siste årene, og det fremstår klarere enn noen gang at konflikten i all hovedsak står mellom olja og fiskeriene og turismen, sier Wenche Cumming til Bladet Vesterålen.