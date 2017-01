Har holdt i torsken og latt silda gå

Nordnorske kystfiskerederier har solgt ut en femtedel av sildekvotene sine siden 2004.

Foto: MS Himmeltind

I en oversikt som Kyst og Fjord presenterer i ukens papirutgave, framgår det at mens nordnorske fiskere har holdt på torsken har de latt silda fare.

Stort sildesalg

I Eidesen-utredningen «Et fremtidsrettet kvotesystem» beskrives utviklingen strukturpolitikken har hatt for kvotebeholdningen i de enkelte fylker og kommuner. Utredningen slår fast at kystflåten over 11 meter i Nord-Norge har tapt bare prosent prosent andel sine torskerettigheter sine siden 2004.

For silda er bildet annerledes. I 2004 hadde den nordnorske kystflåten over 11 meter hånd om 63 prosent av den nasjonale kvotebeholdninga, mens de i dag har 43 prosent. Bare 12 av de 51 nordnorske kommunene som hadde kystflåte med silderettigheter i 2004 har fremgang i sin kvotebeholdning.

Bare Troms øker i nord

Eidesen-utredningen presenterer tall på fylkesnivå som viser at det er Nordland som har redusert sildekvotene sine mest, fra 41 til 24 prosent. Finnmarksflåtens tilbakegang fra 10 til 4 prosent representerer den største tilbakegangen. I Finnmark er det bare Båtsfjord som har hatt en liten økning i sin sildeandel, mens flåten i resten av fylket har solgt ut silderettigheter.

Troms-flåten har derimot økt sin andel av kystflåtens omsettelige sildekvote fra 12 til 15 prosent.

Kraftig vekst på Vestlandet

De store vinnerne i sildebransjen sitter på Vestlandet, der kystflåten over 11 meter har økt sin kvoteandel fra 29 til 48 prosent. Omregnet i vekt utgjør det rundt 35.000 tonn sild.

Landets største sildekommuner heter Austevoll (Hordaland) og i Askvoll (Sogn og Fjordane). Begge disse kommunene sitter med 5,53 prosent hver av kystkvotens omsettelige sildekvote. Flåten i begge disse kommunene bemerker seg med sterk vekst. Austevoll har femdoblet sin andel fra et utgangspunkt på 0,96 prosent av totalkvota, mens Askvoll har doblet sin andel fra et utgangspunkt i 2004 på 2,42 prosent av totalen.

Andre vestnorske kommuner som Herøy, Ålesund, Bremanger og Averøy har også fin fremgang.

