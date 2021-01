Har hovedmålene klare

Deltakerlov, ilandsføringsplikt og korrekt registrering av fangst blir årets hovedmål for Fiskeridirektoratets kontrollører.

- Fiskerikontrollen skal være risikostyrt. Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene har vedtatt Nasjonal strategisk risikovurdering for 2021. Dette er det mest sentrale styringsverktøyet for fiskerikontrollen og beskriver risikostyringsmodellen som kontrollmyndighetene skal følge, skriver Fiskeridirektoratet.

Hovedmålene med fiskerikontrollen i 2021 er å sikre etterlevelse av:

deltakerlovens bestemmelser, ilandføringsplikten, og kravene til korrekt registrering av ressursuttaket.

Fiskerikontrollens oppgave er å sikre etterlevelse ved at de som utøver fiske har adgang til å delta, at all fangst tas til land og at alt som landes registreres korrekt, slik at en etterrettelig registrering av ressursuttaket sikres og miljøavtrykket dokumenteres.

– Dette er et viktig premiss for bærekraftig forvaltning, noe også markedene for våre fiskeprodukter krever sier konstituert fiskeridirektør, Per Sandberg.

For å nå hovedmålene skal Fiskeridirektoratets regioner, Kystvakten og salgslagene i 2021 særlig prioritere risikobasert tilstedeværelse i vinterfisket etter torsk og de pelagiske fiskeriene. Videre skal journalkravet følges opp.Strar