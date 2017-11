Har ikke konkludert

Fiskeriminister Per Sandberg står fast på at han ikke er i nærheten av å konkludere om fremtidig kvotepolitikk. Men ressursenta snakker han gjerne om.

Foto: Erik Jenssen

Under det pågående landsmøtet i Norges Fiskarlag var Sandberg en av innlederne til debatten om rammevilkår og samfunnskontrakt for fiskeflåten. Ministeren innledet med å si at han var glad for å kunne brette opp ermene og gå løs på en ny peridoe som fiskeriminister.

- Det blir mange tunge tak, men du verden så interessant å se på alle mulighetene som ligger der.

En av de største sakene blir Stortingets behandling av nytt kvotesystem. I desember har det snart gått ett år siden utvalgsleder Arild O. Eidesen leverte kvoteutvalgets innstilling med en rekke forslag til hvordan fremtidens kvotesystem bør se ut.

Saken har siden den tid vært på høring, og ligger nå hos departementet som skal forberede saken for behandling i Stortinget. Ifølge Sandberg vil man også ta inn saken om de leveringspliktige trålerne i dette sakskomplekset.

- Vi står foran en stor reform av kvotepolitikken. Det er på tide å ta fiskeriene og sjømatindustrien inn i framtida. Vi må lage et system med legitimitet, med brei støtte som står seg over tid. Næringa har sjøl tatt til orde for endringer i fiskeriene. Men når en ser på næringa sine høringssvar til NOUen om kvotesystemet, så er ikke ønsket om endring så stor. De fleste vil ha mer, men de færreste vil gi noe tilbake. Men dette preger ikke bare fiskeriene, det preget hele samfunnet, sa Sandberg.

- Effektivitet, fleksibilitet, og legitimitet blir tre avgjørende og sentrale begreper i et nytt kvotesystem. At det er behov for forenklinger er åpenbart, sa Sandberg.

Når det gjelder begrepet legitimitet, mener ministeren det er litt vanskeligere å få tak på enn begrepene om effektivitet og fleksibilitet.

- Men når en går til havressursloven, så er jeg glad for at også lederen i Arbeiderpartiet slår fast at ressursene tilhører fellesskapet. Hvis felleskapet mister følelsen av å ha eierskap, så mister vil legitimitet.

- Vi må ha en debatt om samfunnsbidraget fra fiskeriene. Derfor er det relevant å nevne at det er en ressursrente som ikke beskattes. Stortinget har flere ganger før sagt at denne renta skal tilfalle næringa. Men i mandatet til kvoteutvalget ble spørsmålet reist om dette fortsatt er legitimt. Fiskerne har blitt færre, men lønnsomheten har blitt bedre. Nettopp derfor er det behov for å forenkle, forbedre og sko hele systemet fremover.

- Vi må ha et system som står seg over tid, og da må vi alle sammen være åpne for å ta i bruk nye virkemidler. Jeg har på langt nær gjort meg opp noen konklusjon om rapporten. På langt nær.

Jeg er opptatt av hvordan politikken virker over tid – og i en helhet.