Har ikke tid til å frakte fisk

Beredskapsbåten som betjener ras-isolerte Sørvær har kapasitet for 20 tonn gods. Men den kapasiteten får ikke fiskebruket benytte.

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen hos Lerøy i Sørvær har mye å være frustrert over for tida. Ferdselen på vegen ut av bygda har vært sterkt begrenset etter at det 21. desember gikk et ras i fjellsiden over tunnelinnslaget til Falkenbergtunnelen mellom Sørvær og Breivikbotn.

Et mislykket forsøk på å fjerne de siste steinmassene fredag mislyktes, med det resultat at vegen ble totalstengt fra mandag. Dermed måtte Ylanen stenge ned fiskekjøpet igjen etter ett døgns aktivitet. Bruket er fullt ut rigget for fersk produksjon, og har ingen mulighet til å drive uten jevnlig avtak av produktene.

Fiskekjøper Frank Arne Ylanen er svært frustrert over situasjonen.

Som erstatning for vegforbindelse har Finnmark Fylkeskommune satt opp M/S Ingøy som beredskapsbåt. Katamaranen har kapasitet for 20 tonn gods, men ettersom fylkets primære ansvar er passasjerer har fylket frasagt seg ansvaret for gods.

Beredskapsruta er satt opp til å gå på anrop, og i utgangspunktet ville ikke rederiet som går ruta frakte dagligvarer til bygda med mindre det kunne skje på turer hvor det allerede var passasjerer. Men dette fikk ordfører Eva Husby strammet opp i forleden, slik at Boreal nå skal levere post, medisiner og dagligvarer til Sørvær uavhengig av om den samtidig har passasjerer å føre.

Fraktekapasiteten på 20 tonn kunne vært en avbøtende kapasitet for fiskebruket, men fordi beredskapsjobben allerede tøyer strikken hos rederiet, har de rett og slett ikke tid til å laste og losse fisk. Da sprenger de nemlig antallet timer mannskapet kan jobbe innenfor hviletidsregimet.

- Beredskapsbåten kunne jo faktisk tatt unna en del fisk og avhjulpet situasjonen. Men de frasier seg ansvaret for godset. Spørsmålet blir jo hvem som har ansvaret for å holde industrien i gang i ei bygd når noe slikt skjer.

Ordfører Eva Husby (Ap) deler Ylanens frustrasjon.

- Jeg mener jeg man må kunne utfordre det samfunnsansvaret fylket har for å holde samfunnene i gang. De har ansvaret for vegene, og da må de ta ansvar når vegen stenger. Det kan ikke være meningen at næringslivet skal ta ansvaret for dette selv, sier Husby, som mener ledelsen ved samferdselsavdelingen i Fylket bør svare for hvilket ansvar de finner det naturlig å ta.

Samferdselssjef Per Bjørn Holm-Varsi bekrefter overfor Kyst og Fjord at beredskapsbåten er avskåret fra å føre fisk.

- I tillegg til passasjerer, tar båten bare matvarer, post og medisiner. Skal de ta gods vil de bryte arbeidstidsbestemmelsene. Man vil da bruke opp den totalt tilgjengelige arbeidstiden, og vil da ikke ha mannskap å sette inn neste dag. Dette er ikke et spørsmål om viljen til å bruke overtidspenger, men regulert av lovverket.

Samtidig har Holm-Varsi fått klare politiske signaler om at gods skal prioriteres.

- Politikerne sagt at vi skal prioritere dette. Men vi har ingen reservekapasitet, så om vi skal gjøre som den politiske ledelsen sier, må vi prioritere ned noe annet.

- Men når dere har ansvar for vegen, så må dere vel ha ansvaret også når den er stengt?

- Ja, det er som du sier en fylkeskommunal veg som ikke er så farbar som den burde være, og da er spørsmålet om hvordan vi skal løse dette. Og det vi gjør, er å gjøre så godt vi kan med de kapasiteter vi har.