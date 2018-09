Har klokkertro på nytt fiskepulver

Fiskemel er ingen ny oppfinnelse, men å fremstille et pulver nesten uten lukt og smak vil løfte produktet opp i nye prisklasser.

Erik Jenssen

erik@kystogfjord.no

Det tror i alle fall levendetorskgründer Andre Reinholdtsen. Han har lenge snakket om mulighetene som ligger i å utvinne proteinet fra den delen av fisken som blir igjen etter at filétmaskinene har gjort jobben.

- Da tenker jeg ikke på sloget, men på det kjøttet og proteinet som er igjen på beingrinda. Det kokes av beinet og går deretter ut i en prosess som skiller ut proteinet. Vi fikk gjennomført en storskala test i sommer hos Nofimas forskningsanlegg i Kaldfjord, og har nå et kvantum proteinpulver vi skal sende ut som vareprøver, sier Reinholdtsen.

Skape lønnsomhet

Med et proteininnhold på 98 prosent, og lukt/smak som ikke skremmer vekk sarte ganer, mener han dette produktet vil være attraktivt for helsekostindustrien, ikke minst folk i idrettsmiljøer som bruker proteintilskudd. Han er ikke i tvil om at dette er et produkt som vil oppnå høye priser.

- Jeg ser jo hva som betales for sjokopulver i butikkene med 48 prosent proteininnhold, så dette kan bli et produkt som gir gode bidrag nedover i verdikjeden. Vi må sørge for å skape så mye verdi som mulig av levendefisken, slik at vi kan betale fiskerne så godt at dette fisket er lønnsomt, også uten bonusordninger, sier Reinholdtsen.

Sylferskt

Forklaringen på at dette fiskemelet får en høyere kvalitet, er at det produseres av pre-rigor råstoff.

- Clouet er at restråstoffet må være sylferskt, og det er den logistikken vi legger opp til å jobbe med fremover i våre leveranser til Primex-fabrikken på Myre. Vi kommer til å slakte ut levendetorsk på anlegget i Alsvåg, og deretter frakte fisken med bil til filetering på Myre. Når man har tilgang til ei beingrind som er i samme tilstand, vil man få høyere kvalitet enn ved normal fiskemelproduksjon.

- Det er så vidt pulveret smaker fisk, men det har en viss saltsmak. Denne testen er basert på en frossen råvare. Vi vil få et enda renere produkt når dette kan skje direkte i en fersk linje, sier Reinholdtsen.

Tommel opp

Reinholdtsen har så langt ingen vitenskapelige tilbakemeldinger, men har testet det ut på sønnen, som er ivrig med fysisk trening og har brukt tradisjonelle proteintilskudd.

- Han opplevde en sånn effekt etter noen få dager at han måtte spørre om det var steroider i pulveret, ler Reinholdtsen.