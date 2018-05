Har kommet over sorgen

Tre år har gått siden Ragnar Sandbæk ble «båret ut» av Fiskeridirektoratet. Nå har sorgreaksjonen endelig sluppet taket. Godt hjulpet av bandet DR FISH og en snart klar novellesamling gjennomsyret av fisk, Nord Norge og Barentshavet.

Foto: Jan-Erik Indrestrand

Øystein Ingilæ

oystein@kystogfjord.no

73-åringen som satte sitt særegne preg på Fiskeridirektoratet gjennom nærmere 40 år, legger ikke skjul på at det var tøft å måtte forlate skuta da han passerte den øvre grensen på 70 år for statsansatte.

- Ja, jeg beit meg fast. Hadde jeg kunnet, så hadde jeg fortsatt, sier den pensjonerte seksjonssjefen.

Han beskriver overgangen til pensjonistenes rekker som en svært tøff opplevelse.

- Jeg hadde faktisk en sorgreaksjon som varte et helt år.

Fra fisk til oliven

Det hjalp heller ikke å stikke seg ned ti Lugnano in Teverina i Italia, hvor han har sitt paradis på en høyde i utkanten av byen. En liten gård med 15 oliventrær og ett fikentre.

Å omstille seg til ansvarshavende for en skrinn olivenlund ti mil nord for Roma, var ikke det samme som å være med på å påvirke utviklingen i norsk fiskerinæring.

Derfor satt det langt inne å erkjenne at arbeidsdagen var over.

- Ennå kjenner jeg på savnet av å kunne oversette politikk til fag og vice versa.

Direktoratet blir likevel ikke helt kvitt ham. Fortsatt er han jevnlig innom korridorene og holder seg oppdatert med det som skjer, hvem som kommer og hvem som går.

- Fiskeridirektoratet var en fantastisk arbeidsplass som også hadde rom for folk som ikke var helt A4. Så å holde kontakten med folkene her, er helt naturlig, sier Ragnar Sandberg.

Han er selvfølgelig aktiv i direktoratets pensjonistforening, hvor han pleier gamle vennskap og sørger for å være fortløpende oppdatert med endringene norske fiskeriutøvere må forholde seg til.

Dype røtter i nord

Nå kan han imidlertid sette noe av sine erfaringer ut i livet gjennom pennen og uten en overordnet politikk å forholde seg til. Han er snart i mål med en novellesamling, der minst 50 prosent av innholdet er hentet fra trålerlivet i Barentshavet og Nord-Norge.

Landsdelen ligger hans hjerte nært – selv om det er Bergen som nå er byen. En anelse nordnorsk toneleie bryter fortsatt igjennom, til tross for at han bare var seks år da familien flyttet sørover.

Røttene stikker likevel dypt på Nord-Rollnes i Ibestad, hvor han var hjemmefødt på morsgården et par måneder etter tyskernes nederlag.

Han ble likevel ikke så lenge sørpå, før han reiste nordover igjen som trålfisker, lærer og etter hvert fiskeribyråkrat. Spesielt nært ble forholdet til Lofoten, hvor han fant sin inngang til Fiskeridirektoratet. I 1978 ble han ansatt som fiskerirettleder i Vestvågøy. Dermed startet reisen gjennom næringens og direktoratets irrganger og som altså endte med at han nærmest måtte bæres ut, da den nådeløse 70-års grensen var nådd.

Ikke helt byråkrat

Nå er det å dra det vel langt å karakterisere Ragnar Sandbæk som en typisk byråkrat. Sandbæk er neppe navnet som først dukker opp i beskrivelsen av en statsbyråkrat. Det har svært mange innenfor fiskerinæringen fått erfare, svært mange gjennom et langt liv som reisende land og strand rundt.

- Det har blitt noen turer med Twin Otteren og Widerøe.

Spesielt i kystsonens tjeneste. Sammen med Arne Silseth i Norges Fiskarlag sørget Ragnar Sandbæk for at folk flest nærmest ble klar over at det var noe som heter kystsone. Siden slutten av 1980-årene og langt ut i det nye årtusenet, reiste duoen fram og tilbake langs kysten og kurset opp lokale forvaltningsapparat etter at kommunene fikk råderett over grunnlinjen.

Kombinert med å underholde kommunalt ansatte med tørre fakta om kystsonen, dro han på fritida fram mikrofonen i bandet DR FISH. Bandet han hadde startet sammen med kirurg Eivind Witsø på gitar og forfatter Frank A. Jenssen på bass i 1980. Samtidig leverte han jevnlig både novellesamlinger og dikt, kombinert med faglige utgivelser om norsk fiskerinæring.

I beste velgående

Om Fiskeridirektoratet nådeløst sendte ham på dør, har han kunne pleie de to andre aktivitetene i fullt monn. Her finnes det ingen aldersgrense. Fortsatt lever DR FISH i beste velgående. I april skal de ha sin neste konsert som er i Trondheim. Med Ragnar Sandbæk som vokalist og tekstforfatter og doktor Eivind Witsø på gitar i nesten 40 år, er det landets lengstlevende popgruppe.

Samtidig holder han som sagt på avslutte en novellesamling som vil komme ut i løpet av året. Det har mildnet overgangen til pensjonisttilværelsen ørlite grann – selv om han ennå ergrer seg over statens øvre aldersgrense på 70.

I tillegg leverer han jevnlig spalten Notert i Morgenbladet under signaturen RaSan, der han filosoferer over fiskeri-Norges utvikling i en mer urban tilværelse.

Et godt liv

Kombinert med olivendyrking et par måneder på våren og et par på høsten, med ytterligere en og annen snartur innimellom, har han kommet til at han egentlig har det helt perfekt nå.

- Jo, jeg har hatt et godt liv, slår Ragnar Sandbæk fast.

Olivenlunden ligger bare fire – fem timers reising fra Bergen. Det er atskillig kortere enn til familiegården på Nord-Rollnes.

Begge plassene er i dag like viktig for 73-åringen som kona Kate, stesønnen Thomas, samt ei gammel mor på Fauske som sine nærmeste.

Sammen med dem blir det en god del farting både nord og sør, både planlagt og impulsivt.

I august er imidlertid en uke som nærmest er hellig, nemlig messeuka i Trondheim. Helt siden etableringen i 1978 har han vært på samtlige messer, enten det har vært fiskeri eller havbruk. Årets messe blir dermed nummer 40 i rekken.

Den vil han for alt i verden ikke gå glipp av.