Har landet litt mer skrei

Flere fiskere har gitt oss tilbakemelding etter at vi skrev om fangsttallene for Andøy, Øksnes og Bø i en tidligere versjon i morges.

En av dem som har ringt er fisker Reidar Jacobsen fra Harstad. Han har innhentet tall fra Norges Råfisklag i dag som viser at det for vesterålskommunenes del er bare marginale forskjeller i forhold til 2020..

Ved utgangen av forrige uke hadde det blitt levert 192 tonn torsk i Andøy mot 178 tonn til samme tid i fjor.

I Øksnes har det blitt landet 180 tonn som er 18 tonn mer enn i 2020 til samme tid.

- Med det at påska kommer tidligere i år, vil kjøperne han mindre tid til å sikre seg det nødvendige kvantumet av skrei. Så for alles del er det viktig at det blir mer fart i fisket, sier Jacobsen til Kyst og Fjord.

En annen fisker som har kontaktet Kyst og Fjord, sier at vi ikke skal glemme at fjoråret startet med mye uvær og mange fiskere kom seg ikke på havet. I år har forholdene vært langt bedre, men at innsiget ikke har kommet spesielt tidlig.