Har løst ballastfloken

Sjøfartsdirektoratets ballastfloke er løst. Fagsjef Joakim Martinsen i Norges Fiskarlag er svært fornøyd.

Foto: Norges Fiskarlag

Floken med stabilitet på fiskefartøy med RSW-lastetanker startet med et nytt EU-direktiv fra 2010, som innførte restriksjoner for bruk av variabel ballast på fartøy mellom 15-45 meter.

Dette medførte at ballast for alle lastkondisjonene måtte bygges inn som fast ballast. For en ny stor kystnotbåt innebar dette 80-90 tonn ekstra ballast. Dette medførte uheldige fartøybevegelser og gir også et langt dårligere miljøregnskap.

Norges Fiskarlag ble kontaktet av både medlemmer og skipskonsulentselskaper om saken, som medførte at Fiskarlaget sendte et brev til Sjøfartsdirektoratet hvor man ba om at det nye regelverket måtte endres.

Sjøfartsdirektoratet har i flere år arbeidet tett opp mot EU med å finne en løsning på denne problemstillingen. Nå er omsider saken konkludert, og nye retningslinjer på dette området er publisert i et rundskriv.

- Norges Fiskarlag er svært tilfreds med det arbeidet som Sjøfartsdirektoratet har lagt ned for å finne gode løsninger for flåten som var rammet av det uhensiktsmessige regelverket, sier fagsjef Joakim Martinsen i en kommentar.