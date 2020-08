Har nisejager klar

Frøystad har inngått en avtale med Fishtek Marine om salg av såkalte Banana Pingers. De skal redusere all bifangst av niser og delefiner.

Frøystad skriver i en pressemelding at Fishtek Marine Banana Pingers er nå tilgjengelig for kjøp hos Frøystad. Pingerne, som er testet og godkjent for bruk i Norge.

Hallgeir Frøystadvåg er svært fornøyd med å ha sikret seg denne avtalen. For han mener at Fishtek Marines «nisejager» er den som har oppnådd best resultat, noe som blant annet er fastslått av Havforskningsinstituttet.

Krav

For fiskerinæringen vil det fra neste år sannsynligvis være helt nødvendig å ta i bruk niseskremmerne.

For å overholde importrestriksjoner fra USA og sikre best mulig pris på eksportert fisk, krever nemlig en ny lovgivning at alle fisk og fiskeprodukter som eksporteres til USA, skal være regulert av tilsvarende bifangst-forskrifter som amerikanske kommersielle fiskeflåter er underlagt.

Høringsrunde

Et bifangst-reduksjonsforslag, sendt ut av Fiskeridirektoratet, er for tiden ute på høring. Dersom det bli innført vil det bli pålagt alle garnfiskere i Lofoten å bruke akustiske skremmemiddel mellom 1. januar og 30. april for å redusere fangst og død av spesielt niser. Banana Pingers sørger for at du kan fortsette å fiske som normalt og er bevist å ha ingen negativ innvirkning på fisket av torsk. Designet for å være «fit and forget», er Banana Pingers enkle å feste og bytte mellom garnlenkene, og sikrer at de fungerer uten noen negativ effekt på garnhåndteringen. Fishtek Marine Banana Pinger er testet og godkjent av fiskere globalt som markedsleder for akustiske skremmemiddel på grunn av sin pålitelighet og funksjonalitet.