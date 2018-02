Har oppsummert om leppefisket

Teinetap, spøkelsesfiske og bifangst er viktige tema for de som fisker etter leppefisk. Fiskeridirektoratet møtte fiskere og andre i næringen og har nå konkludert.

Foto: Nofima

Evalueringsmøter om fiske etter leppefisk ble holdt i Haugesund, Kristiansand, Bergen, Ålesund og Trondheim før nyttår.

Tema for møtene var knyttet til alle faser av fisket etter leppefisk; utøvelsen av fisket, mellomlagring, levering og omsetning.

Teinetap og spøkelsesfiske var tema i alle møtene. Det har vært gjort et arbeid knyttet til hummerteiner, og vi bør også diskutere «råtnetråd» i forbindelse med fisket etter leppefisk. Havforskningsinstituttet anbefalte i møtene enderist i ruser og «ålestrømpe» i redskapen. I alle møtene ble det vist til at reguleringene for 2017 kom for sent, og at en ønsker reguleringene tidligere ferdig.

- Arbeidet med 2018-reguleringene har startet tidlig og vi ligger bedre an enn tidligere år, konkluderer Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

Her er hele rapporten (klikk her)