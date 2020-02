Har overtatt arbeidsbåt

UiT, Arctic University of Norway har nylig overtatt en ProZero arbeidsbåt for deres autonome navigasjonsforskningsprogram.

Den nye ProZero 8m Full Cabin-båten er en rask og fleksibel fleroppdrags arbeidsbåt og ble bestilt fra Tuco / ProZero International DK etter en omfattende anbudsprosess fra Universitetet i Tromsø.

Båten er bygget etter spesifikasjonene fra UIT - Norges arktiske universitet, og levert til universitetet etter vellykkede sjøtest på fjorden i Faaborg DK. Båten er designet og optimalisert for å fungere som en multifunksjonell arbeidsbåt, og ProZero 8m Full Cabin er generelt en veldig populær modell fra ProZero-verftet, som allerede har levert flere av denne modellen i år.

Men denne båten er spesielt rettet mot behovene til universitetsforskere for at båten skal kunne utføre forskning innen autonom navigasjon.

I tillegg til den romslige cabinen er det god plass til både mannskap og forskere. Båten er utstyrt med ett godt organiserte arbeidsdekk. Cabinen beskytter forskere fra omgivelsene, forbedrer komforten og gir ideelle arbeidsforhold for brukerne. Den spesialdesignede masten er laget for å integrere alt sensor og kamerautstyr som brukes av universitetet under forskningstoktene.

Det 8 meter lange ProZero-skipet kommer med en innebygd Volvo Penta-dieselmotor og Z-drive. Og leveres med alle nødvendige sertifikater for drift i henhold til nasjonale forskrifter.

ProZero-skroget sikrer komfortabel og sikker seiling selv i grov sjø, der de fleste fartøyer må gi seg.

Gudmund Johansen, førsteamanuensis i navigasjon og maritime polaroperasjoner ved UiT uttaler at; - Etter testene vi har hatt nå, må jeg trekke frem båtens ytelse i sjøen, manøvrerbarhet og gode sjøegenskaper. Jeg har seilt mange fartøyer i karrieren min, og det jeg har opplevd så langt med denne båten er noe av det beste jeg noensinne har sett i denne klassen - det er verdt å nevne.

Den 8 meter lange ProZero Full Cabin har inkludert 2 ekstra arbeidsstasjoner for forskere, og ekstra generatorkapasitet for det avanserte elektroniske utstyret.

Robuste rekkverk og godt designet baug adgang er viktige deler av dekkets utforming, som også har et hevet akterdekket som fungerer som en arbeidsplattform i full bredde for mannskapet.

- Vi er stolte over at ProZero sine velprøvde båter også blir brukt i forbindelse med forskning, sier daglig leder Kjetil Nygård i ProZero Norge AS.