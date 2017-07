Har registrert rekordmange pukkellaks hittil i år

Forskere som registrerer utbredelsen av pukkellaks i Norge, har allerede fått inn rekordmange meldinger om pukkellaks i år.

Foto: NINA

Eva B. Thorstad, lakseforsker i Norsk Institutt for Naturforskning (NINA), registrerer nå utbredelsen av pukkellaks i Norge og vil gjerne høre fra deg som har fått pukkellaks i sommer.

–Jeg har fått inn meldinger om mer enn 200 pukkellaks på ti dager, fra 50 ulike elver og sjøfangster. Allerede nå er det tydelig at det er mange flere pukkellaks i år enn det har vært de senere årene, forteller Thorstad.

Mest i nord

Meldingene kommer hovedsakelig fra Nord-Norge, Midt-Norge og Vestlandet til og med Rogaland. Det er få meldinger fra Sørlandet og Østlandet, men flere pukkellaks er fanget i Glomma.

–De fleste er 1-2 kg, og det er en liten overvekt av hanner (56 % hanner og 44 % hunner av de som er kjønnsbestemt). Alle som er sjekket for kjønnsmodning har mye melke eller stor rogn og er klare til å gyte i år, så det er en fare for at de gyter i elvene.

Thorstad retter en stor takk til alle som så langt har bidratt med registreringer, og ønsker flere meldinger om pukkellaks.

Stllehavslaks

Pukkellaks er en stillehavslaks, som hører naturlig hjemme i nordlige deler av Stillehavet. På 1960-tallet begynte pukkellaks å spre seg til nord-norske elver etter utsetting på Kolahalvøya i Russland. I dag er pukkellaks mest utbredt i Finnmark, nær grensa til Russland. Der er det også registrert gyting i noen elver.

Fangster av pukkellaks skjer hvert år i Norge, mest i Finnmark nær grensa til Russland, men også enkeltindivid over hele landet, helt ned til Sørlandet. På 1960-tallet var det store fangster langs norskekysten, men etterhvert ble det færre av dem.