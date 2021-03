Har revidert beredskapsplanen

I 2015 kom Nasjonal beredskapsplan ved akutt forurensning. Nå er den kommet i revidert utgave.

- Den nasjonale beredskapsplanen forteller hvilket ansvar og roller de ulike beredskapsaktørene har ved en hendelse som medfører akutt forurensning Planen bygger på Kystverkets og medvirkende samvirkeaktørers erfaringer fra de siste statlige aksjoner mot akutt forurensning, der behovet for en overbygning over egen sektors beredskapsplan ble tydelig, skriver Kystverket på egen hjemmeside.

Kystverket er forurensningsmyndighet ved akutt forurensning og skal i medhold av forurensningslovens §43 tredje ledd «koordinere privat, kommunal og statlig beredskap i et nasjonal beredskapssystem».

Sammen med en rekke etater, institusjoner og ulike kompetansemiljøer skal Kystverket sørge for at en uønsket hendelse med akutt forurensning blir håndtert til beste for miljøet.

Last ned den reviderte beredskapsplanen her.