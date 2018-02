Har satt av 2,5 mill til selfangst

Regjeringen har satt av 2,5 millioner kroner til årets selfangst. Fartøy som mottar tilskudd må minst fange 3000 dyr fordelt på 35 fangstdøgn.

Rederier som ønsker å delta i selfangsten i Vest- eller Østsisen, eller mottak som kan ta imot selprodukter i 2018, kan nå søke om tilskudd. Det er avsatt totalt 2,5 millioner kroner og søknadsfristen er 5. mars, melder Fiskeridirektoratet.

Tilskuddet til årets selfangst kan gå til rederi eller mottak, og målet med tilskuddet er å bidra til å skape størst mulig verdier basert på råstoff fra sel.

Vilkåret for å tildele tilskudd til rederier er at de har tillatelse til selfangst i 2018 og har sendt påmelding til Fiskeridirektoratet. Fartøy som mottar tilskudd må gjennomføre minst 35 fangstdøgn og det må fangstes minst 3000 dyr.

For at mottak skal kunne motta tilskudd må de ha kjøpergodkjenning fra Fiskeridirektoratet og godkjenning for produksjon av selolje fra Mattilsynet. Mottak må i tillegg ha utstyr for produksjon av ulike råstoff fra selfangsten som skinn, spekk, olje, kjøtt og andre produkter.