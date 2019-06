Har satt pris og landingsgrense

Sjømat Norge og Norges Sildesalgslag er enige om nye minstepriser for makrell, gjeldende fra 18. juni.

Gruppe 1 (makrell med vekt på 250 gram og mer): 2,0000øre pr g.gj.vekt

Gruppe 2 (makrell med vekt under 250 gram): kr 3,50 pr kg

For makrell med vekt under 250 gram som frasorteres og ikke nyttes til konsum er minsteprisen kr 1,80 pr kg, melder Sildelaget på sine nettsider.

Laget melder samtidig at det innføres volumbegrensning på 15 tonn per fartøy for båter som leverer til fersk anvendelse. Denne gjelder fra onsdag 19. juni.

Laget melder om et lite oppsving i fisket etter kystmakrell, med knappe 120 tonn fangst innmeldt, utelukkende for ferskmarkedet. Størrelsen har ligget mellom 350 og 500 gram i snitt.

Fisket har foregått fra Vanylven kommune i nord til Strand kommune i sør. Det er ikke meldt inn fangster fra Nord-Norge denne uke.