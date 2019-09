Har satt ut 45.000 livbøyer

Monica Rimestad i Tryg Forsikring kunne nylig plassere ut livbøye nummer 45.000. Forsikringsselskapet har dermed plassert ut livbøyer som ville strekt seg til toppen av Mont Blanc dersom bøyene hadde blitt lagt opp på hverandre.

Siden 1952 har Tryg Forsikring utplassert titusenvis av livbøyer langs sjø og vann i Norge. Hvert år medvirker Tryg-bøyen til at mange mennesker reddes fra drukningsulykker. I årenes løp anslår man at over tusen personer har blitt reddet ved hjelp fra livbøyen. Nylig ble livbøye nummer 45.000 utplasser

– Dette er en milepæl som vi er stolte over å nå. I hele 67 år har vi utplassert livbøyer, og vi opplever at flere og flere ønsker å bli faddere og sette ut livbøyer i sitt nærområde. Ikke minst er kommunene blitt langt mer bevisst hvilken trygghet livbøyene representerer, og mange havneområder har de siste årene fått satt ut bøyer der folk ferdes, sier Monica Rimestad, samfunnsansvarlig i Tryg Forsikring.

Nasjonal dugnad mot drukning

I fjor druknet 102 mennesker i Norge. I sommer omkom 40 personer og per 1. september har det vært 68 drukningsulykker i år. Samtidig har det vært en rekke redningsaksjoner hvor folk har blitt berget, mange takket være livbøyen. Senest natt til fredag i Bergen da en ung mann fikk tak i en utkastet livbøye, og deretter ble dratt i land.

– Vi er ydmyke og takknemlige hver gang vi ser at livbøyen har bidratt til å redde liv. Det viser at det nytter å utplassere Tryg-bøyer der ulykker kan skje. Samtidig er det for mange drukningsulykker. Norge bør innføre en standard for drukningsforebyggende tiltak, og det bør være krav om sikkerhetsutstyr og publikumsinformasjon på steder som er tilrettelagt for bading, sier Monica.

Som medlem i Drukningsforebyggende råd har Tryg sammen med fagpersoner på vannsikkerhet tatt initiativ til en nasjonal dugnad mot drukning. Alle kommuner er blitt oppfordret til å bli en nullvisjonskommune. Oppfordringen er mottatt, og flere tiltak er iverksatt, blant annet gjennom utendørs opplæring i livredning.

Et ikon langs norskekysten

Rund, rød og hvit er Tryg-bøyen blitt et en kjent og kjær gjenstand og et ikon langs Norges langstrakte kyst. Hvert år plasserer Tryg Forsikring ut flere tusen nye livbøyer, og det kommer hele tiden ønsker om nye steder eller bøyer som skal erstatte de som er borte. Hver eneste livbøye har en fadder som har ansvar for at livbøyen er i god stand og klar til bruk.

Livbøyene blir støpt av firmaet Polyform i Ålesund før de fraktes til Grønneviken Industrier i Bergen som legger på den siste finpussen. Grønneviken er en vekst-bedrift for varig tilrettelagte arbeidsplasser og praksisplasser for mennesker som har stått lenge utenfor arbeidslivet.

I tillegg til privatpersoner er det ofte kommuner og lokale havnemyndigheter som har tilsyn med livbøyene. Mange velforeninger, marinaer og grendelag har også engasjert seg for å gjøre nærmiljøet sitt tryggere, og blitt faddere for en Tryg-bøye. En komplett og fungerende livbøye er viktig når ulykken er ute, og bøyefadderne bidrar til å redde liv.