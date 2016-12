Har sikret seg Tromsø

Ungt Entreprenørskap Troms har inngått avtale med Tromsø kommune. – Betyr at vi når halvparten av ungene i Troms fylke, sier daglig leder Anne Grete Johansen.

Foto: Kaja Baardsen/Ungt Entreprenørskap Troms

Tromsø kommunestyre vedtok i forrige uke å inngå partnerskap med Ungt Entreprenørskap Troms. Det betyr ifølge partnerskapsavtalen at kommunen dekker en del av Ungt Entreprenørskaps utgifter. Kommunen betaler også 160.000 kroner for å dekke 25 prosent av en stilling som skal bistå skolene i deres arbeid med ungt entreprenørskap.

- Vi er så glad for at dette samarbeidet endelig er et faktum. Det er et privilegium å kunne samarbeide med Ungt Entreprenørskap som har gjort en fabelaktig jobb over flere år. Ungt Entreprenørskap har i tillegg en god oversikt over både grunnskole og videregående og lang erfaring med mange aktører, sier ordfører i Tromsø kommune, Kristin Røymo, og fortsetter; - Elevene elsker å jobbe med elevbedrifter hvor «lære ved å gjøre» står sentralt. Vi beveger oss nå inn i en fremtid hvor innovasjon og gründerskap blir mer og mer viktig. Denne avtalen er første skritt i en retning med ikke bare opplæring i et lukka rom, men med næringslivet som arena.

- Avtalen innebærer at lærerne nå får tilgang til verktøy tilpasset nordnorske muligheter og elevene får virkelighetsnær, motiverende og ikke minst fremtidsretta læring, hvor det offentlige og næringslivet sammen må samarbeide om å styrke den neste generasjons ferdigheter i kreativitet og entreprenørskap, sier Anne Grete Johansen daglig leder i Ungt Entreprenørskap Troms.

Ungt Entreprenørskap har i lengre tid hatt avtale med Lenvik, og har dessuten en lang rekke havrelaterte selskaper i ryggen, som Lerøy, Salmar, Marine Harvest og Arnøy Laks, for å nevne noen.

Ungt Entreprenørskap (UE) er en ideell, landsomfattende organisasjon som i samspill med utdanningssystemet, næringslivet og andre aktører jobber for å utvikle barn og unges kreativitet, skaperglede og tro på seg selv.

Ungt Entreprenørskap består av et nasjonalt sekretariat (UE Norge) og 17 fylkesorganisasjoner.