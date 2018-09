Har sjudoblet i Botnhamn

I juni tok Botnhamn Sveis AS i bruk den nye båtkranen. Fire måneder senere har de tatt opp sju ganger så mange båter som det som ville klart uten kranen.

Øystein Ingilæ

Teknisk leder Eduard Bruch karakteriserer det som en eksplosjon. Sjefen sjøl, Ståle Richardsen, kan ikke annet enn å sanne med, etter å ha sjudoblet antall båter i land i løpet av knappe fire måneder.

Eduard Bruch, Botnhamn Sveis AS

Må få inn flere folk

Oppdragsmengden ved Botnhamn Sveis AS har økt formidabelt etter at de tok i bruk den nye båtkranen i juni.

Fra å ha vært en gjennomsnitts slipp med kapasitet til et par båter samtidig, kan de nå ha sju på land i slengen. Det har fiskeflåten ikke bare på Senja oppdaget. I løpet av sommeren har de hatt båter helt fra Tyskland i sør til Vardø i nordøst innom Botnhamn.

- Vi har så mange oppdrag nå at vi må utvide staben umiddelbart. Så dersom det er noen dyktige båtreparatører som leser dette, så er det bare å ta kontakt, ler daglig leder Ståle Richardsen.

Går i ett

Staben ved slippanlegget i Botnhamn hadde forventet økte arbeidsmengder, da de tok i bruk den nye båtkranen til 15 millioner kroner.

De hadde likevel aldri forutsett at det regelrett skulle eksplodere, som Edvard Bruch karakteriserer utviklingen som.

Nå går det stort sett i ett hele tiden. Tidvis har de måtte ta helgene i bruk for å kunne betjene alle som skal ha fartøyet opp for reparasjoner og utbedringer av forskjellig art.

- Det er jo bare artig, og det er ikke i tvil om denne investeringen har vært til stor nytte for både fiskeflåten og oppdrettsnæringen i Troms, sier Richardsen.

Han tror ikke det vil bli mindre å gjøre i tiden som kommer, for ennå har ikke alle fått med seg revolusjonen som har skjedd ved verftsbedriften i Botnhamn.

Bygger hall

Nå står neste utvidelse for tur. Det er en slipphall på 20 ganger 24 meter, med en høyde på 15 meter. Richardsen håper at den kan stå ferdig i løpet av et års tid, slik at de nå går inn i sin siste vinter der det meste av arbeid må skje utendørs.

Ståle Richardsen sier de tar sju båter i slengen.

Hverdagen for de 14 ansatte ved Botnhamn Sveis er dermed i ferd med å forbedre seg betraktelig. Dersom den planlagte hallen skal gi noen tilsvarende styrke som båtkranen så langt har gjort, ja da vet ikke Richardsen helt hvor de vil havne.

Preger hele fiskeværet

Uansett så har nyvinningen allerede satt sitt klare preg på hele fiskeværet. Gjennom sommeren har det vært en aktivitet i havna langt over det vanlige. Når mange av båteierne i tillegg bor om bord så lenge båten er på land, har det resultert en økt aktivitet i de fleste områdene av lokalsamfunnet.

Kranen er den eneste i sitt slag i Troms. Fasilitetene som er bygd opp rundt, gir null utslipp av spillvann. Dermed har bedriften utrustet for å ta alt av oppdrag. Det eneste som vil begrense, er båtstørrelse.

- Den tyngste båten vi har hatt i kranen, var på 146 tonn. Så vi klarer det meste av kystflåten opp til et par og tjue meter, sier Richardsen.

Botnhamn Sveis AS er i dag i stand til å utføre så å si alle behov fiskeflåten har. Fra store oppgaver som skifte av motorer til ombygging og produksjon av produksjonslinjer om bord.

- Vi har dyktige fagfolk til å foreta det aller meste. Så lenge vi har eiere som er investeringsvillige og vet å utnytte kompetansen, så er det en svært behagelig bedrift å lede, sier Ståle Richardsen som overtok som driftsansvaret for selskapet for tre kvart år siden. Da han tiltrådte var kranen allerede bestilt, så han har stort sett kun fått med seg en sammenhengende oppside.

Nå gjelder det å klare å håndtere alle henvendelsene men det regner han med at de vil klare – selv om det tidvis er kø av båter.

Enkelte av oppdragene er utført på noen timer, mens andre igjen krever lengre landligge.

- Men vi vil gjøre vårt ytterste for å ivareta alle som kommer til oss, sier Richardsen.

På løpende bånd

Også for oppdrettsnæringen i Troms vil båtkranen i Botnhamn få stor betydning. Oppdrettsbåter som har vært i såkalte røde soner, er pålagt å bli desinfisert før de kan gå inn i oppdrettssonene igjen. Et slikt oppdrag kan Botnhamn Sveis heretter utføre i løpet av noen få formiddagstimer. Med Senjas strategiske beliggenhet i forhold til all oppdrettsvirksomhet i Troms, kan de gjennomføre slike oppgaver nærmest på løpende bånd.

Ståle Richardsen regner derfor ikke med at de vil bli arbeidsledige med det første.