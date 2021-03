Har tatt arrest i fiskebåt

Begjæringen om arrest skyldes manglende utbetaling av lott.

Namsfogd i Finnmark Tommy Sneve sier til iFinnmark at båten som er hjemmehørende i Møre og Romsdal ble tatt i arrest den 17. mars. Grunnlaget for arresten fikk namsfogden fra Øst-Finnmark tingrett dagen før.

Nettstedet har kontaktet styrelederen i selskapet, men vedkommende ønsker ikke å kommentere saken.

Tre tidligere ansatte hevder at de ikke har fått utbetalt lott. Det dreier seg totalt om et beløp rundt 150.000 kroner.

For to av dem var de i jobb i selskapet i fjor høst, mens den tredje jobbet for selskapet noe tidligere.

- Dette er en ganske enkel og grei sak. Fiskerne om bord har ikke fått oppgjør. Den ene har fått et forskudd, men ikke endelig oppgjør, mens de to andre har hatt et arbeidsforhold høsten 2020 uten å få oppgjør for tida de har vært om bord, sier advokat Roald M. Engeness til iFinnmark.

– Rederiet har blitt varslet gjennom Norsk Sjømannsforbund om de manglende betalingene. De har vært negative, og da er det bare en måte å få utbetalt pengene på, og det er ved å ta arrest i båten, sier han.

Båten ligger ved kai i Båtsfjord.