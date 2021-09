Har tatt over 60 prosent av kvoten

Over 60 prosent av årets makrellkvote er tatt. Etter et eventyrlig fiske de siste ukene var makrellfangstene i går kommet opp i 188.400 tonn. Det er 165.000 tonn mer enn for ett år siden.

- Pr 07.09.21 har norske fiskere totalt fisket 188.400 t makrell. På tilsvarende tidspunkt i 2020 hadde norske fartøyer fisket 23.400 t makrell, skriver Norges Sildesalgslag i sin siste makrellrapport.

Slag i slag

Sesong var for alvor i gang uke 32 med 33.200 t innmeldt. Deretter har det gått slag i slag og med henholdsvis 33.600- , 60.100- og 43.200 tonn de neste tre ukene. Det norske fisket har i all hovedsak foregått i norsk økonomisk sone (NØS) og totalt er det blitt fisket 182.300 t i NØS og 6.100 t i internasjonalt farvann.

Landingene har i all hovedsak blitt levert til konsum med unntak av noen få landinger som ikke oppnådde salg på grunn av kapasitetsutfordringer på landsiden. Totalt er rundt 184.000 tonn blitt kanalisert til konsumanvendelse. Kvaliteten på makrellen rapporteres å være god.

I hovedsak tatt med not

I overkant av 80 prosent av årets fangster er blitt fisket med not – en andel som sildelaget anser som relativ høy for årstiden.

Årets kvote er på 304.648 t. Med muligheten for å flekse inntil 10 prosent begge veier så er målet til båtene å fiske 90 prosent av kvoten. Med dette som utgangspunkt forventer sildelaget et kvantum på 275.000 tonn på denne siden av årsskiftet. Det betyr at to tredeler av det forventede kvantumet nå er tatt.