Har tro på USA-satsing

Ove Johansen i Egga Utvikling er svært fornøyd med første samling i Markedsprosjekt USA. Ni bedrifter er inne i prosjektet i tillegg til råfisklaget og Norges Sjømatråd.

- Den første samlingen ble en suksess med kompetansedeling og erfaringsutveksling på kryss av bransjer og mellom de med lang erfaring og de som er relativt ferske i næringen. Når vi er så heldige å får inn spisskompetanse i alle ledd som foredragsholdere, ble det god dynamikk i diskusjonen, sier Ove Johansen etter den første samlingen som ble gjennomført forleden.

På første samling fikk deltakerne presentert både tallgjennomgang og markedsadgang, samt strategi mot USA, fra Norges sjømatråd. Råfisklaget fulgte opp med et foredrag og gjennomgang av sine tanker rundt markedsarbeid, skriver Arena Torsk på sin hjemmeside.

Deretter fikk deltakerne teoripåfyll av Nord Universitet, ved professor Frode Nilsen. Han gikk nærmere inn på ulik teori knyttet til posisjonering, kjøpsadferd, markedsorientering og forretningsplan. Senere hadde Mattilsynet en gjennomgang på eksisterende regelverk for utføring av varer til USA, før Innovasjon Norge presenterte sine tjenester knyttet til internasjonalisering av bedrifter nærmere. Innovasjon Norge hadde særlig fokus på internasjonalisering og merkevarebygging.

Til sist fikk deltakerne besøk av Hogne Rundberg fra Violet Road som har turnert rundt i mange år har turnert rundt i USA. Han fortalte om og reflekterte rundt forskjellen mellom amerikanerne i de ulike delstatene, og oss nordmenn.

Samling nummer to er planlagt i uke 25 i samarbeid med sjømatrådet i Boston og deres samarbeidspartner Chef John. Turen går til USA, hvor deltakerne får et skreddersydd program som innebærer både besøk til New York og Boston. På samlingen skal deltakerne blant annet være med å kartlegge de siste mattrendene i New York og Boston, hvor blant annet besøk til ulike butikker, produsenter og innkjøpere står på dagsorden.

Første del av Markedsprosjekt USA ble gjennomført på Kystens hus i Tromsø 25. april. Prosjektet hadde 14 deltakere fordelt på bedriftene Primex, Myre Fiskemottak, Gunnar Klo, Nordic Group, Polar Quality, Icefish, Røst Sjømat, Lofoten Fisk og Fram Seafoods. I tillegg er Norges Råfisklag og Norges sjømatråd både bidragsytere og tilretteleggere i prosjektet.