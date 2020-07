Har tro på prima vare i år

Daglig leder Ole Olsen på Lofot-bedriften Sufi AS har stor tro på kvaliteten på årets tørrfisk.

Det sier han til Lofotposten.

Han er godt i gang med vrakingen av årets tørrfisk.

– Mange mente nok at årets tørrfisk skulle bli veldig bra ut fra det kalde været, men også i år er det varierende kvalitet. Noen har nok vært litt hissig på grøten og hengt da det var for kaldt. Vi har en del frostskader og mark som vi har vært eneste år. Jeg vil ikke si at årets kvalitet er kjempebra, men det ser bedre ut enn på det har gjort på flere år, sier Olsen til avisa.

– Vi kjøper nok mer fra andre produsenter enn det vi har av egen produksjon. Vi er godt i gang med vrakingen, men det ikke fullt trøkk. Vi liker helst å vrake fisken på høsten. Når fisken er tørrere er det lettere å se feil og mangler på fisken, sier Ole Olsen i Sufi AS som holder til på Sund i Flakstad kommune.