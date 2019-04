Har undersøkt russisk rundkjøring

Flere har reagert på et litt uvanlig godt organisert samfiske utenfor Andøya og Senja.

På AIS kunne man forrige uke observere en ring av russiske stortrålere som tauet i et organisert mønster. Også Kystvakta fattet interesse for denne aktiviteten, og sier til Fiskeribladet (krever innlogging) at de oppsøkte feltet for å sjekke aktiviteten nærmere.

Optimal fangstsammensetning

Ifølge seksjonsleder for ressurskontroll, Erling Øksenvåg var det lite dramatisk å melde etter inspeksjonen.

- Russernes forklaring til oss er at de i akkurat dette området oppnår en fangstsammensetning av torsk, hyse og sei som passer de kvotene de har igjen, sier Øksenvåg til Fiskeribladet.

Har rett

Han peker på at området er geografisk lite, og at det ikke tyder på at trålklyngen fortrenger andre fiskerier.

Inspeksjonene ble foretatt med KV «Sortland», som konstaterte at fangstene lå på rundt 15 tonn, fordelt med 10 tonn torsk og resten på hyse og sei.

Fisket foregår utenfor 12-mila, der russerne har rett til å drive.