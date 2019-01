Har vedtatt Lofot-reguleringen

Fiskeridirektoratet vil i år stille strengere krav til merking av faststående redskap både på inner- og yttersida, samt begrense lengden snurrevadtau i enkelte områder.

Foto: Erik Jenssen

De lokale reguleringene i Lofoten trer i kraft 1. mars og varer til 15. april. Geografisk område er definert med fangstruter og inkluderer i år også Værøy og Røst.

Erfaringer fra lofotfisket i 2018 er gode og Fiskeridirektoratets intensjon er å ikke regulere fisket mer enn nødvendig. Samtidig ønsker direktoratet å legge forholdene til rette for at man kan få til et direktefiske etter sei med snurrevad nattestid. Direktefiske etter torsk er ikke tillatt mellom kl. 20:00 og 06:00.

Nytt i år er regler for merking av faststående redskap og melding om setting av redskap til kystvaktsentralen både på inner- og yttersiden av Lofoten. Redskap som står ute over tid skal meldes inn ukentlig. Ved fiske med snurrevad kan det maksimalt brukes fem kveiler tau i fangstrutene 00-10, 00-46, 00-47 og 00-48. Det er også satt som nytt krav at line skal røktes annenhver dag.

Fangstrutene finnes som vedlegg til J-melding nr. 11/2019

Fiskerne må følge de ordensregler som er satt, men vi understreker at en viktig forutsetning for en vellykket sesong er at de forskjellige redskaps- og fartøygruppene samarbeider godt med hverandre på feltet.

Til slutt minner vi om at ved bruk av snurrevad er det kun tillatt å bruke fiskepose med kvadratmasker nord for 64° N