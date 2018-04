Hareide til Vardø

Knut Arild Hareide kommer til Vardø for å møte Kystopprøret 2017.

- KrF-leder Knut Arild Hareide og medlem i Stortingets næringskomité, Steinar Reiten (KrF), kommer til Vardø 3. mai for å møte Kystopprøret 2017. Det skriver Kystopprøret 2017 i en pressemelding. Bakgrunnen for møtet er en invitasjon fra Kystopprøret 2017 som ble sendt ut til de nasjonale partilederne i fjor høst.

- Vi setter pris på at enda en av de nasjonale partilederne vil komme og møte oss, og vi ønsker han velkommen, skriver aksjonen i en pressemelding.

Hareide er den tredje partilederen som kommer til Vardø for å møte Kystopprøret 2017. Trygve Slagsvold Vedum (Sp) og Jonas Gahr Støre (A) møtte aksjonsgruppa i Vardø i fjor høst. I tillegg er det kommet positive signaler fra Rødt, Sv og Venstre.

- Det er et viktig møte vi har i neste uke. KrF er støtteparti til regjeringen, og vil helt klart ha en avgjørende stemme i de viktige fiskeripolitiske spørsmålene som vi vet vil komme i denne stortingsperioden. Besøket viser at vi når ut med våre utspill. Vi ser fram til møtet og til en god dialog med Hareide. Vi vil vise hva fiskerinæringa betyr for kystsamfunnene, på godt og vondt, ved å synliggjøre utfordringer og muligheter. Vi har historien friskt i minne, samtidig vil vi ha et klart blikk framover for de neste generasjoner, skriver aksjonen.

- Kystopprøret er opptatt av å ikke gjøre fiskeripolitikk vanskeligere enn det er. Det handler om fellesskapets største fornybare naturressurs som skal tilhøre folket og ikke noen få - og at den skal skape aktivitet langs hele kysten. På tide at fiskeri blir et sentralt tema i den nasjonale debatten om landets framtid!