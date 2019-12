Havbasert vindkraft på fiskerårsmøte

- Vi er ikke mot havbassert vindkraft, men ønsker å være med i dialogen før det legges til rette for nye vindkraftanlegg i havet. Flere steder kommer anleggene i konflikt med viktige gyte- og fiskeområder. Det bør vi prøve å unngå, sier Dahle. Til årsmøtet kommer statssekretær, Liv Lønnum i Olje- og energidepartementet, Knut Erik Steen, Norwegian Energy Partners og skipper Pål Roaldsnes i Nordic Wildfish. Det blir også avholdt en paneldebatt om temaet (se fullstendig program for møtet under). I tillegg til vindkraft blir det også debatt om regjeringens forslag til nytt kvotesystem som nå er til behandling i Næringskomiteen på Stortinget. I sommer la regjeringen fram sitt forslag til det som skal være et nytt og enklere kvotesystem for fiskeflåten. Behandlingen i Stortinget er nå i gang, og er ventet å avsluttes rundt påsketider. Fiskebåt Vest er en regionforening i Fiskebåt – havfiskeflåtens organisasjon, som er en interesseorganisasjon for den havgående norske fiskeflåten.