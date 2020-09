«Havblikk» i corona-situasjon

Veteranbåten, som er bygd i Risøyhamn i 1960, har tapt mange oppdrag blant annet på grunn av mange avlyste kystkultur-arrangement.

Støttegruppens «harde kjerne» har likevel ivaretatt vedlikehold med mer på utmerket måte.

Det koster ca kr 70 000 pr år å ta vare på båten, som ble totalrestaurert av dyktige fagfolk ved Nordnorsk Fartøyvernsenter i Gratangen.

Støtte på godt over 10 millioner kroner fra Riksantikvaren, Fiskeridepartementet, Andøy kommune og Andøy Historielag, pluss stor dugnadsinnsats fra støtteforeningen, gjorde dette mulig.

Båten er i år gitt kr 60 000 i Corona-kompensasjon.

Det er fortsatt utfordring å få ungdom engasjert i kystkulturoppgaver, herunder vedlikeholdsoppgaver på båten, opplyser leder i styret/skipper Geir Bringsli.

Entusiasmen er absolutt tilstede, ikke minst etter at Havblikk er sentral i filmen Mørketid. Filmen under produksjon.

Båt og mannskap har vært i Kamøyvær i Nordkapp kommune på innspilling om evakueringen fra Finnmark i 1944.