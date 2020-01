Havbunnsfunn av mineraler for 1000 mrd

Forskere fra NTNU mener det ligger enorme forekomster av gull, sølv og andre mineraler i Mohnryggen mellom Svalbard og Jan Mayen.

Det har lenge vært snakket om mulighetene for gruvedrift på havbunnen, og under konferansen Arctic Frontiers i Tromsø denne uka har NTNU lagt frem resultater fra sin kartlegging av Mohnryggen på 2 500 meters dyp.

Her ligger det ifølge NRK enorme forekomster av gull, sølv, kobber og sink. Dette danner grunnlaget for drømmen om en ny æra i norsk offshoreindustri, med undervanns gruvedrift.

Instituttleder for geovitenskap og petroleum på NTNU Trondheim, Egil Tjåland sier til NRK at det nå må jobbes med å finne ut hvilke ressurser det egentlig er snakk om.

- Én ting er å ta prøvene, men en annen ting er å finne ut hvor mye man kan finne ut av disse prøvene. Og om det er verdifullt, sier Tjåland.

Både Equinor og DNV GL har ifølge NRK meldt sin interesse for prosjektet.

– Oljedirektoratet skal starte med lisenser for produksjonen for disse mineralene. Men vi må gjøre en del forskning for å finne ut mer om det, sier instituttleder Tjåland.