"Havdrøn" fant sild i Norskehavet

Årets første NVG- sild fra havet er tatt vel 130 nautiske mil sørvest av Røst.

Foto: Lofoten Viking

En håndfull båter fra ringnot har de siste dagene leitet etter sild i Norskehavet. Onsdag kom "Havdrøn" over gode silderegistreringer i området øst av Vøringsplatået, melder Norges Sildesalgslag.

Etter tre kast med fangst i løpet av natten har de totalt samlet 650 tonn. I følge skipper Tord Hjellestad så er det flott sild med snittstørrelse på 355 gram. Han forteller og at de registrerte mye sild i området, og at de gikk i sild i 20 nautiske mil etter at de la kursen mot land.

- Det er veldig positivt at flåten fant denne silda slik at vi kan få et fiske fra forskjellige fangstfelt og at de største båtene får jobbe i dette området fremover. For øyeblikket er det tre andre båter som er kommet til dette område. Vi får håpe disse og kan få fangst før kulingen som er varslet kommer, skriver Sildelaget.