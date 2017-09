Havet forsures raskere

Forsuringen i deler av Norskehavet skjer raskere enn tidligere målinger har vist, melder Havforskningsinstituttet (HI). HI, Norsk institutt for vannforskning (NIVA) og Uni Research har siden 2010 overvåket havforsuring i alle norske havområder.

Foto: Dag Erlandsen

I 2014 ble det gjort beregninger som viste hvor fort forsuringen skjer i deler av Norskehavet. Årets rapport viser at forsuringen går enda raskere i dypvannet ved målestasjonen i Norskehavet enn tidligere målinger har vist. Rapporten viser også for første gang en svak forsuringstrend i Skagerrak.

Miljødirektoratet, som der ansvarlig for overvåkingsprogrammet, skriver i en pressemelding at resultatene ikke nødvendigvis betyr at forsuring ikke har pågått i Skagerrak før, men at forsuring er vanskeligere å oppdage her, skriver HI.