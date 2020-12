Havet langs kysten har blitt mørkere: – Det er dårlig nytt for fisk, sjøgress og tare

Det er Forskning.no som melder dette.

– Havet formørkes

Langs norskekysten strømmer det havvann som er litt annerledes enn det som finnes lenger ut. Brakkvann fra Østersjøen forsyner havstrømmen med vann, og på ferden nordøstover kommer det mer ferskvann fra norske elver som renner ut i havet. Men noe har skjedd med vannet i kyststrømmen vår. Det har rett og slett blitt mørkere. I en ny rapport, skrevet på oppdrag fra Miljødirektoratet, har Niva-forskere oppsummert kunnskapen som finnes om formørkningen av den norske havstrømmen.

Det er oppsiktsvekkende lesning. For når mindre lys trenger ned i havet, gjør det livet vanskelig for både plankton, tare, sjøgress og fisk. De er nemlig alle avhengige av lys for å skaffe seg næring.

Grums fra land

Prosjektlederen bak rapporten, Helene Frigstad, sier det er viktig at både forskere og myndigheter er klar over at vannet langs kysten blir mørkere. Hun forsker på økosystemer i havet ved Niva.

− Formørkning av kystvannet er kanskje en faktor som har vært litt oversett med tanke på å forstå de endringene vi ser i sjøen, sier hun.

Men hvorfor blir vannet mørkere?

Årsaken er rett og slett at det renner mer grums fra land ut i sjøen. Forskernes rapport viser at mengden løst organisk materiale som havner i havet, har økt de siste 30 årene.

Når sollys treffer disse partiklene, blir det absorbert istedenfor å trenge videre nedover i vannet. Resultatet er altså at det blir mørkere under vann, spesielt nede på dypet.

Mer regn og flere trær

Klimaendringene er en av de viktigste forklaringene på hvorfor kystvannet blir mer grumsete, forteller Frigstad.

− Paradoksalt nok, så har også reduksjonen i sur nedbør i Sør-Norge de siste tiårene ført til at mer organisk materiale blir vasket ut av jordsmonnet, spesielt når vi får flere og mer intense nedbørsepisoder, sier Frigstad.

Og uavhengig av pH-en i jorda, fører mer regn og ekstremvær til at det havner mer jord og annet organisk materiale i elvene. Høyere temperaturer og mer CO2 i atmosfæren gjør også at det vokser flere planter og mer skog på land, som også bidrar til grumset.

Gammel målemetode

Men det er ikke bare de siste 30 årene havet har blitt mørkere. Målinger av sikten i vannet finnes fra helt tilbake til starten av 1900-tallet for Nordsjøen. De viser at formørkingen har pågått siden midten av forrige århundre. Metoden for å måle hvor mørkt det er i havet, er nemlig den samme i dag som for over 100 år siden. Og den er overraskende enkel.

− Du tar en hvit skive på et tau og senker ned i vannet og drar den oppover og ser hvor langt opp den må for å bli synlig.

Vil teste ut løsninger

Så hva kan gjøres? Er havet langs kysten vår dømt til å bli mørkere og mørkere?

– For det første må vi ha mer kunnskap om hvordan økosystemene i havet blir påvirket av forandringene, mener Frigstad. I arbeidet med den nye rapporten fant Niva-forskerne mange pågående norske prosjekter hvor forskere jobber med nettopp dette.

Samtidig kan det også finnes konkrete løsninger på problemet.

– Én vei å gå er at myndighetene regulerer hvordan områder i nærheten av vann og elver brukes.