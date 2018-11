Havfarm-byggingen i gang

I går ble de første stålplatene for den gigantiske Havfarmen til Nordlaks kuttet.

Foto: Nordlaks

– Nå er vi i gang, sier en strålende fornøyd viseadministrerende direktør i Nordlaks, Roger Mosand.

Sammen med andre representanter for Nordlaks deltok han i går på den høytidelige stålkutteseremonien som markerte at den fysiske byggingen av konsernets første Havfarm har startet.

Byggingen foregår ved verftet CIMC Raffles i Kina, og skal foregå frem til våren 2020. Havfarmen bygges i tre deler, eller «megablocks», som de omtales på fagspråket. Den midtre og bakerste delen bygges ferdig ved verftet i Yantai, mens søsterverftet i Haiyang tar seg av baugpartiet. De tre separate delene flyttes til den store tørrdokken i Yantai i løpet av sommeren 2019, hvor de så settes sammen.

– I 2015 var dette bare en idé i form av noen håndtegnede skisser på Inge Berg sitt skrivebord. Det er litt uvirkelig at vi i dag står her og ser på at denne ideen begynner å ta fysisk form. Svært mange har stått på dag og natt, og vi vil takke alle ved verftet, leverandørene og hele Team Nordlaks som har bidratt til at denne drømmen nå blir virkelighet, sier viseadministrerende direktør Roger Mosand i Nordlaks.