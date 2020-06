Havfarmen er framme

Havfarmen har reiste rundt halve jorda. I går fredag hadde giganten nådd bestemmelsesstedet, Hadsel i Vesterålen.

Oppdrettsskipet/plattformen, som har fått navnet «Jostein Albert», ligger nå ankret opp utenfor Lekang i Hadsel. Man beregner at det vil ta tre dager å få den frigjort fra lekterskipet og satt på egen kjøl. Etter planen slepes den til lokaliteten på yttersida av Hadseløya på tirsdag.

- Gleder oss

– Vi gleder oss til å komme i gang med arbeidet, som totalt sett kommer til å ta i overkant av en uke fra havfarmen slepes av fraktefartøyet til det er på plass og forankret på lokasjon Ytre Hadseløya, forteller Trond Haakstad i Seasystems AS, tidligere Scana Offshore, som har ansvaret for arbeidet med lossing, sleping og forankring på lokasjonen.

– Vår jobb er å forankre havfarmen på endelig lokasjon utenfor Ytre Hadseløya, og dette gjør vi sammen med SeaMar AS. Sommeren 2019 var vi her og installerte ankrene og tilhørende kjetting på lokasjonen – 11 ankere totalt, som hver veier 22 tonn. Disse skal sikre at Jostein Albert ikke flytter seg fra lokasjon eller reker på land. Denne jobben gjorde vi sammen med First Ocean AS. I tillegg ble det lagt landstrømkabel i mai i år sammen med Core Marine, forteller Haakstad.

– I løpet av mandag eller tirsdag fjernes sjøsikringen som har holdt havfarmen fast på lastefartøyet på den to måneder lange ferden fra Kina til Norge. Videre senker vi lastefartøyet BOKA Vanguard ned i sjøen slik at Jostein Albert får vann under kjølen og flyter den av lastefartøyet. Da er BOKA Vanguard ferdig med sitt oppdrag, forteller Haakstad om losseoperasjonen, som er forventet å ta cirka tre dager.

Syv fartøy leid inn

Syv fartøy er leid inn av Nordlaks for å gjennomføre operasjonen; de fire offshore ankerhåndteringsfartøyene Skandi Skansen, Skandi Iceman, Skandi Hera og Siem Pearl - samt de tre taubåtene Boa Brage, Boa Balder og Boa Heimdal.

– Operasjonen med mottak og lossing vil føre til mye aktivitet, så vi anmoder andre fartøy og småbåter om å holde en sikkerhetsavstand på 500 meter til de involverte fartøyene, sier prosjektleder Bjarne Johansen i Nordlaks.

Når Jostein Albert er avlosset på en trygg og god måte, slepes den fra Lekang til endelig lokasjon utenfor Ytre Hadseløya. Underveis i operasjonen blir ballasttankene fylt opp, og havfarmen vil dermed komme lavere i sjøen enn den er på lossetidspunktet.

– Slepingen vil ta i underkant av et døgn, og foretas av fire av de involverte taubåtene. Det er deres jobb å holde havfarmen på plass mens den festes til fortøyningene på lokasjonen, forklarer Haakstad.

Roterer fritt

Havfarmen har et festepunkt for fortøyningene som roterer fritt, og kjettingene som ligger klar på havbunnen trekkes inn gjennom dette. Det er to ROVer, fjernstyrte undervannsfartøy med armer og kamera, som brukes for å hente opp ankerkjettingene og for å verifisere at alt går rett for seg.

– Vi styrer alt arbeidet fra Skandi Skansen, en installasjonsbåt fra det norske selskapet DOF, forklarer Haakstad, som beregner å bruke omtrent et halvt døgn per ankerkjetting som trekkes opp fra havbunnen til festepunktet på havfarmen.

– Når tre av ankrene er festet kan vi senke skuldrene – da er den mest kritiske fasen i prosjektet gjennomført, sier den erfarne operatøren.

Trygg operasjon

Ettersom Jostein Albert holdes fast av de fire taubåtene, er operasjonen lite vind- og værutsatt.

– Kun en kraftig storm fra vest kan stoppe operasjonen, det er i den retningen vi er mest sårbare. Men det er ingenting som tyder på at det vil skje, smiler han betryggende.

Når alle de elleve fortøyningene er installert, gjenstår det bare å feste Jostein Albert til landstrømkabelen. Dette gjøres på samme måte med ROV som fortøyningene. Totalt sett vil arbeidet utenfor Ytre Hadseløya vare i en ukes tid.

Haakstad og selskapet Seasystems har drevet liknede operasjoner for offshorebransjen i mange år, og har lang erfaring.

– Hovedforskjellen for oss er at vi sjeldent gjør operasjoner så langt nord, og at det er en annen næring enn offshore. Det er spennende og gøy å bidra til noe så nytt, men teknisk sett byr det ikke på noen spesielle utfordringer for oss, ut over at logistikken og tilgang på ressurser og personell har vært mer omfattende, sier han, og anslår planleggingen av forankringsoperasjonen til omtrent et år.

– Den eneste faktiske forskjellen for vår del, var da vi var her i fjor og installerte ankrene; havbunnen her oppe er mye hardere enn den vi er vant til å jobbe i, så det var en artig oppdagelse – for de som interesserer seg for sånt, ler han.

Fisk i september

Når installasjonen på lokalitet er gjennomført av Haakstad og hans crew, vil Nordlaks sammen med en rekke leverandører ta fatt på arbeidet som gjenstår for å ferdigstille, og til slutt sette ut laks i Havfarmen.

– Planen er at vi skal ha fisk i havfarmen i september, så nå blir det en hektisk periode med mange leverandører og mye personell som skal jobbe om bord for å sikre at alt blir klart. På Melbu vil man nok merke at det blir en del aktivitet både i havna og på hotellet fremover, sier Johansen.

(Pressemelding)