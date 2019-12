Havfarmen tar form

Slik ser to tredeler av gigantmerden «Havfarm» ut.

Byggearbeidet ved verftet i Yantai i Kina skrider fremover, og denne uka er to av tre seksjoner ført sammen i den gigantiske tørrdokken der Havfarmen monteres. Den tredje seksjonen blir montert senere denne uka, og først da vil man få se hvordan den 385 meter lange konstruksjonen tar seg ut, ifølge en melding på Nordlaks sine facebooksider.

Forsinket

Prosjektet er flere måneder forsinket.

- Dette er et komplisert prosjekt, og byggingen har tatt lengre tid enn hva planen var da byggekontrakten ble inngått. Det er viktig for oss at alt gjøres rett og grundig under byggingen, og Nordlaks har akseptert en senere leveranse enn først avtalt. Men vi holder fast ved planene om å komme i produksjon i 2020 med utsett av fisk i Havfarmen på sensommeren.

Båtbygging

Det er for øvrig travelt på byggefronten i Nordlaks. Denne uka ble også rederiets nye brønnbåt «Bjørg Pauline» sjøsatt fra det tyrkiske verftet Tersan. Det 84 meter lange skipet er det første av to som skal betjene Nordlaks sine anlegg, med hovedvekt på Havfarm-satsingen.

«Bjørg Pauline» leveres sommeren 2020, og båt nummer to kommer året etter.