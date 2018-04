Havfisk bygger ny stortråler

Havfisk har satt en ny 80 meters tråler i bestilling.

Foto: Vard

Nybåten er basert på den forrige tråleren «Nordtind», og skal bygges ved norske Vard til en kontraktssum like under 400 millioner kroner. Nybåten får i likhet med «Nordtind» en innfrysingskapasitet på 80 tonn i døgnet, men representerer også nytenking på fangsthåndtering. Blant annet blir det montert en tank for å holde fisken i live for å la den stresse ned før slakting.

Fremdriften skal besørges av et dieselelektrisk system, hvor man for første gang på et fiskefartøy av denne størrelsen setter inn batterier som en del av energikjeden. Batteriene vil gjøre det mulig å stenge ned dieseldriften under en rekke operasjoner, blant annet inn- og utseiling av havner.