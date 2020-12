Havforskningsinstituttet fjerner alle lyttebøyene sine for sildefiskerne

Havforskningsinstituttet tar opp og fjerner alle sine lyttebøyer i Frakkfjorden og Olderfjorden slik at sildefiskerne får mulighet til å fiske i disse fjordene.

Bøyene settes ut igjen når fisket er ferdig, melder instituttet på sine nettsider.

– I begge fjordene er det stort sildefiske i desember og januar. I fjor fikk vi tilbakemelding om at lyttebyene var i veien for fiskerne. Da valgte vi å ta dem opp, og i år følger vi samme prosedyre, forteller havforsker og prosjektleder Pål Arne Bjørn.

Lytter etter torsken

Bøyene er satt ut for å gi forskerne mulighet til å undersøke hvordan torsken i de to fjordene beveger seg, blant annet for å se hvordan de blir påvirket av lakseoppdrett. Nå tar forskerne en pause i registreringen:

– Med unntak av et par strømmålere, ble alt av ankring, blåser og hydrofoner tatt opp i helgen – med god hjelp av Kystvakten. Det er snakk om mange kilometer med tau som hører til de 78 bøyene, forteller forskeren.

Legges ut igjen i januar/februar

Alle målerne er registrert i Barentswatch slik at fiskerne får dem opp på kartene sine.

– Disse registreringene blir fjernet i løpet av kort tid, og blir lagt inn på nytt når bøyene settes ut igjen i månedsskiftet januar/februar, sier Bjørn.