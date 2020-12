Havforskningsinstituttet foreslår å øke snøkrabbekvoten med 2.000 tonn

Havforskningsinstituttets råd for 2021 er opsjoner fra 4.500 tonn snøkrabbe til 6.500 tonn.

Havforskningsinstituttet gir hvert år kvoteråd til myndighetene for snøkrabbe på norsk sokkel i Barentshavet.

I fjor var rådet fra HI på opptil 5.500 tonn og da satte departementet kvoten til 4.500 tonn.

– Snøkrabbebestanden i Barentshavet fortsetter å utvide sitt leveområde i Barentshavet, og har økt betydelig siden den ble oppdaget for første gang på russisk sokkel i 1996.Nå finnes krabben trolig i alle egnede leveområder på norsk sokkel, men tettheten varierer mye, skriver Havforskningsinstituttet.