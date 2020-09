Havforskningsinstituttet satser på førerløse fartøy

I årene som kommer skal Havforskningsinstituttet (HI) bygge opp mer kapasitet på ubemannede forskningsfarkoster, og samtidig styrke den eksisterende forskningsflåten med nye fartøy.

Dette melder de på sine nettsider.

Bygger opp kapasiteten

I en ny rapport har Havforskningsinstituttet (HI) gått gjennom instituttets behov for forskningsinfrastruktur for innsamling av marine data de neste 10 årene.

– Fartøyene vil fortsatt være vår viktigste plattform for forskning og overvåkning. Men i tillegg ønsker vi blant annet å bygge opp kapasiteten vår på ubemannede forskningsfarkoster, sier forskningsdirektør Geir Huse.

Rapporten er gjennomført på bakgrunn av at behovet for forskning og overvåkning i norske hav- og kystområder øker betydelig, og samtidig skjer det en rivende utvikling innen havobservasjonsteknologi. Rapporten har resultert i en rekke tiltak.

Ny teknologi - mer effektiv forskning

Ubemannede forskningsfarkoster både over og under vann kan bli et viktig supplement til den tradisjonelle overvåkningen, og i fremtiden kanskje erstatte noe av aktiviteten til forskningsfartøyene.

– Vi går nå til anskaffelse av to nye undervannsfarkoster (AUV-er), og to overvannsfarkoster (USV-er). Disse farkostene er førerløse, og skal blant annet brukes til bunnkartlegging og bestandsovervåking, sier Huse.

Har testet ut

Han forteller at teknologien allerede er testet ut i flere forskningsprosjekter ved HI.

Nylig telte HI brisling i Sognefjorden med en førerløs kajakkdrone utstyrt med ekkolodd, som del av et tokt med fartøyet "Kristine Bonnevie".

– Fremover skal vi forske mer på hvordan disse farkostene kan bidra til økt effektivitet og kvalitet på dagens tokt, sier forskningsdirektøren.