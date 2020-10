Havforskningsinstituttet søker «folkeforskere»

Har du alltid drømt om å bli forsker? Nå kan du bli med på laget av Havforskningsinstituttets folkeforskere.

Det skriver instituttet, som for øvrig feirer 120 -årsjubileum i år, på sine nettsider.

Vil registrere funn

Nå gleder de seg til å motta observasjoner fra fjern og nær langs Norges kyst.

– Hva skulle vi gjort uten havet? Nei, vi skulle ikke «bært båtan», som det heter. Men for at vi skal ta vare på havet, inviterer vi dere som er i fjæra, på sjøen, på svaberg og kort sagt langs hele vår langstrakte kyst til å være med på tidenes Dugnad for havet. På dugnadforhavet.no kan du nå bli med og registrere det du finner: Kanskje er det en krabbe som er ny her til lands, kanskje er det store forekomster av glassmaneter, eller kanskje brenner du deg på en svianemone?

Nye, rare, plagsomme arter

Forskerne har allerede fått rapporter om spennende og relevante funn, forteller de.

– Uten observante og nysgjerrige mennesker langs kysten ville vi ikke hatt muligheter for å kunne få oversikt over nye, rare eller plagsomme arter. Og når de artene vi kjenner begynner å flytte seg til nye steder, da er det disse som forteller oss om det, like gjerne som vi oppdager det selv, sier forsker Gro van der Meeren.

På nettsidene til prosjektet kan du lese mer om hvilke arter Havforskningsinstituttet er spesielt interesserte i å få registreringer på og opplysninger om.