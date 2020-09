Havfront med første maskin på hvitfisk-anlegg

Dønna Fiskemottak tar i bruk LOPPA200 «verdens minste sløye- og kappemaskin».

Havfront har siden 2016 levert LOPPA100 til hvitfiskflåten, og har det siste året jobbet med en videreutvikling for å få den tilpasset landindustrien. LOPPA100 har nå vært i næringen i 4 år, og Havfront har levert 35 maskiner som nå høster gode tilbakemeldinger fra alle fartøy. Det er vi stolte over, sier utvikler og prosjektleder Oddbjørn Gudmundsen.

Dønna Fiskemottak vil installere LOPPA200 i september, som vil være den første ordinære sløye og kappemaskin fra Havfront på land. Dønna fiskemottak ønsket vår maskin siden den var liten, enkel og brukervennlig. Det å kunne installere LOPPA på land blir spennende for Team Havfront, sier daglig leder Marius Strømmen i Havfront.

Dønna Fiskemottak sin daglige leder Tobias Sivertsen tok kontakt med Havfront for å få på plass en sløye og kappemaskin til mottaksanlegget. Målet var å forenkle hverdagen både om bord for fiskerne som leverte til anlegget, men også for å gjøre driften av mottaket mer effektivt. LOPPA200 vil føre til en enklere hverdag både for Dønna Fiskemottak og fiskerne som leverer her.

LOPPA200 blir den nye maskinen for landanlegg som både kapper og åpner buken alle typer hvitfisk. En maskin som erstatter dagens metoder for kapping og spretting.

LOPPA200 vil føre til økt effektivitet, og hvitfiskindustrien på land har potensiale til å redusere bemanningen på sløyelinjene med 1 til 2 personer. Dagens løsninger for landindustrien er preget av automatisert hodekapping, mens buken må sprettes manuelt. LOPPA200 åpner buken på fisken, samtidig som hodet blir kappet av.

Spesifikasjoner LOPPA200

Fiskeart: Torsk, sei, hyse, lyr, lange, brosme, steinbit, rødfisk

Anbefalt fiskestørrelse: 1 – 12 kg rund vekt

Forbehandling: Strupekuttet

Kapasitet: Opptil 20 fisk/min

Energikilde: Hydraulikk

Oljemengde: 45-50 l/min tilgjengelig – 100 BAR

Elektrisk: 24VDC

Vanntilførsel: - Forbruk: ca. 5 l/min. sjøvann eller ferskvann

- Tilkobling: Slange ID 10 mm

Dimensjoner: - Lengde: 1242 mm

- Bredde: 585 mm

- Høyde: 1270 mm

Vekt: 205 kg

Antall operatører: 1 person