Havneprosjekt i fare

Tiden er i ferd med å løpe fra Flakstad kommune for å legge frem en plan for havneutbyggingen på Fredvang.

Foto: Erik Jenssen

Ifølge Lofotposten har det planlagte utbedringsprosjektet i havna økt fra 7 til 17 millioner kroner. Staten har lagt 3,3 millioner kroner på bordet, men kommunen har arbeidet med å få avklart resten av finansieringen.

Nå er Kystverket utålmodig, og ber ifølge Lofotposten om en tilbakemelding innen førstkommende fredag på om kommunen anser det mulig å gå videre med prosjektet. Den opprinnelige planen var at arbeidene skulle være ferdig i november i år, men nå vurderer kommunen ifølge Lofotposten å be om et års utsettelse uten at de mister statstilskuddet.