Hedret av russerne

Mannskapet på forskningsfartøyet «G.O. Sars» ble hedret av russiske myndigheter for innsatsen de gjorde da et russisk helikopter styrtet utenfor Svalbard i fjor høst.

Foto: Erlend A. Lorentzen / Havforskningsinstituttet

Nå har mannskapet fått en medalje for innsatsen som blir beskrevet som avgjørende.

«G.O. Sars» avbrøt et forskningstokt for å delta i leteaksjonen.

- Vi er takknemlige for din hjelp under helikopterulykken utenfor Heerodden i oktober i fjord. Du har blitt innstilt til det russiske kriseministeriets medalje for utvist kameratskap i redningens navn, sto det i meldingen fra den russiske generalkonsulen på Spitsbergen i brevet kaptein Svein-Roger Fredheim mottok i forkant av medaljeoverrekkelsen.

- Vi setter pris på denne markeringen. Selv om medaljen blir overrekkes til skipsføreren gjelder den for hele mannskapet som deltok på best mulig måte i et spesielt oppdrag, sier kapteinen selv, Svein-Roger Fredheim.