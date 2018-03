Heier litt på Bør Børson

Kulturministeren «bannet» litt i kirka på Stiklestad, hvor hun tok opp bondekulturen i forhold til fiskeriene.

Foto: Venstre

Kulturministeren mener det må til en mentalitetsendring dersom Norge skal lykkes med de store endringene i næringslivet, melder papirutgaven av avisa Innherred.

Midt i det trøndeske bondelandet snakket hun ned bondestanden og trakk fram fiskeriene.

– Nå skal jeg si noe som er som å banne i kirka her på Stiklestad, sa kulturminister Trine Skei Grande (V) foran forsamlingen på Stiklestad hotell.

Ifølge kulturministeren må det en endring til, man må kunne heie på de som tør og der det er rom for å være heldig i næringslivet.

- Mer fiskekultur og mindre bondekultur, var hennes budskap.

– Jeg kommer fra bondeland selv og vet det er farlig å si slike ting. Men jeg skal forklare hvorfor. I bondekulturen er det litt slik at om du blir skikkelig rik, så har du lurt noen. For du må liksom så for å kunne høste. Det finnes ikke noe kvikk-fiks til rikdom i bondekulturen, sa Grande ifølge avisen.

– Fiskerkulturen er litt slik at du drar ut med båten din også er du heldig fordi du traff virkelig på det store området med sild eller torsk. Eller du reiste til Lofoten det året det var skikkelig godt år. Fiskerkulturen har mer tradisjon for å lykkes. Mens i bondekulturen har du gjort noe galt dersom du lykkes. Vi må ha et samfunn der det ganske enkelt går an å være heldig, det kan være en viktig del av gründerkulturen, sa Grande uten at hun har noe å si på bondekulturen.

Bør Børson

– Skal vi lykkes med dette må vi ha en kultur for endring, kultur for deling, for å lykkes og vi må forfølge talenter og miljøer som har potensial i seg. Da må vi ha en kultur der det ikke er så forbaska vanskelig å være Bør Børson, sa Trine Skei Grande.

– Vi har gjort det før. Vi har gått fra Europas fattigste til Europas rikeste, sa Grande ifølge Innherred.