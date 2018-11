Hele mannskapet berget

Mannskapet ble berget da det onsdag brøt ut brann på tråleren «Astrid Sofie» fra Lindesnes.

Foto: KV Sortland / Kystvakten

Den 32 meter lange båten var bygget i 2006 og tilhørte BK Fisk i Lindesnes. Båten hadde drevet fiske i nord, og var på tur hjem da det litt før klokka 17.00 brøt ut brann om bord. Båten lå da utenfor Røvær i Nord-Hordaland, melder NTB.

Det ble tilløp til dramatikk da mannskapet på «Astrid Sofie» ikke fikk låret sin egen redningsflåte. Men andre fartøyer hadde da kommet til, og løsningen ble at et av disse satte sin flåte på vannet for å ta over mannskapet. De seks om bord var ved 19-tida brakt til land, hvor de fikk legetilsyn allerede på kaia.

Bildet til artikkelen er tatt fra KV Sortland, som bisto i forsøket på å slukke brannen. Dette viste seg etter hvert å være en umulig oppgave, blant annet på grunn av værforholdene med full storm. Ved 22-tiden ble det ifølge Haugesunds Avis besluttet å la båten brenne ut.

Den drev deretter nordover før den sank cirka 12 nautiske mil nordvest for Røvær.

- Det lot seg ikke gjøre å slukke den. Det ble forsøkt lenge, men det var for mye sjø og vind til at det ga god effekt, sier redningsleder Eirik Walle ved Hovedredningssentralen i Sør-Norge til Haugesunds Avis.