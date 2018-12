Hele mannskapet berget

Ingen kom til skade da tråleren "Northguider" grunnstøtte i Hinlopenstredet på Svalbard fredag.

Foto: Barentswatch.no

Hovedredningssentralen for Nord-Norge melder fredag ettermiddag at hele mannskapet på 14 fra tråleren Northguider som grunnstøtte ved Hinlopen på Nord-Østlandet ved Svalbard ved 13-tiden, landet uskadd i Longyearbyen ved 17-tiden.

Mannskapet ble plukket opp av Sysselsmannens to helikoptre i en krevende redningsoperasjon. Det var ned mot 20 minus og sterk vind i området ved havaristen. Tråleren som er hjemmehørende i Bergen har sterk slagside og har tatt inn vann.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge fikk første nødmelding fra fartøyet klokken 13.22 samtidig som skipets nødpeilesender ble fanget opp. Et Orionfly fra Andøya Flystasjon ble også kalt ut for å bistå i redningsaksjonen, skriver HRS i en pressemelding.

Daglig leder i Opilio AS, som eier båten, Arne Birkeland, berømmer overfor NRK Sysselmannen for innsatsen med å få de 14 trygt i land i Longyearbyen.

– Det har vært en fantastisk innsats fra Sysselmannen og teamet, vi er dypt takknemlig. Det viktigste for oss er at folk er berga, det er en lettelse å få den bekreftelsen, sier Birkeland til NRK.

Hverken han eller myndighetene har svaret på hva som forårsaket havariet, men det er kjent at båten skal ha mistet fremdrift, og deretter drevet mot land på Sparreneset, nord i Hinlopenstredet.

KV "Barentshav" er nærmeste ressurs til å undersøke havaristen nærmere, og de satte fredags ettermiddag kursen mot Hinlopen for å ta rede på havaristens tilstand med tanke på berging og å forebygge forurensning.