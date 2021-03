Helelektrisk fra Folla Maritime

Her ser du «El-Vine», en helelektrisk oppdrettsbåt fra Folla Maritime Service. – Vi har puttet en stor batteripakke inn i en liten båt. Som med elbiler vil folk ha farkost med rekkevidde. Nå får de det, sier Follas markedssjef Greger Samuelsen til Kyst og Fjord.

Mandag gikk Samuelsen selv båten fra Flatanger mot Nova Sea-anlegget i Nord-Arnøy.

- En ren fornøyelse å kjøre lydløst nordover med denne, sier han.

Andre rene batteribåt

«El-Vine» er den andre helelektriske oppdrettsbåten Folla leverer, den første var «El-Ida», til Nova Sea Bolga i fjor høst.

- Erfaringene fra «El-Ida» har gjort oss trygge på å bestille flere el-båter til sjøavdelingen. «El-Ida» har levert over forventning. Strømkapasiteten er svært god, det er lite støy og ingen utslipp, som bidrar til bedre arbeidsmiljø for folkene våre og mindre forstyrrelser for fisken. Vi er svært fornøyde med investeringen, sier kommunikasjonssjef Anette Davidsen ved Nova Sea.

Tidligere har Folla Maritime Service levert flere fartøy med både diesel og hybridløsning. Nå kommer altså de helelektriske fartøyene, der «El-Vine» stipuleres med årlig innsparing på en kvart million kroner i forhold til ordinær drift.

- Vi har bare sett begynnelsen på denne utviklinga, sier Samuelsen.

Økt fleksibilitet

De rene el-båtene måtte tidligere ha en rimelig definert aksjonsradius, med kort vei ut til anleggene og lett tilgjengelige ladestasjoner. Med 330 kilowattimer (280kwh utnyttbar) om bord i «El-Vine» får du større fleksibilitet, større radius og flere driftstimer.

- Selvsagt er det også et aggregat om bord. Akkurat nå de neste dagene vil det være i drift, fordi jeg skal nordover i røff sjø. Men ellers regner vi aggregatet som kun nødvendig i nødstilfeller. Det trengs ved lange transportetapper og eventuell døgndrift, ellers ikke, sier Samuelsen, som tror oppdrettsnæringa bare har sett begynnelsen på utviklinga:

- Alt tyder på at batteriproduksjonen vil gå opp og prisen ned, omtrent som på mobiltelefoner. Da vil vi se mange slike båter langs kysten.

- Støtten fra Enova på opptil 50 prosent er utvilsomt med å drive utviklinga framover, ved siden av at oppdrettsnæringa er opptatt av å ha en fremoverlent miljøstrategi.

Lader på kvelden og natta

Oppdrettsplattformer blir i økende grad bygget ut med 400 volt i nettet. Da går ladinga unna. Ladetiden fra nesten tomme batterier er 4-5 timer på 400 volt og rundt 11 timer på 230 volt. Med 400 volt i kabelen gir det også mening å lade under lunsjpausen. – Normalt går båten bare på dagtid. Med lading på kveld og natt vil den alltid være fulladet neste morgen.

10,65 meter lange og fem meter brede Follawork 35 i aluminium er en velprøvd modell, med alminnelig motorløsning, mens det er bare andre gangen Folla bygger en ren batterimodell. Samuelsen ser ingen grunn til å angre på at de har «kastet seg på karusellen».

- Vi har bare så vidt begynt, og likevel fungerer alt så bra. Det er all grunn til å tro på framtida.

Fakta, «El-Vine»:

Mål: 10,65 x 5,0 meter

Dybde i riss: 2 meter

Fartøyinstruks for fartsområde 4

Besetning: 4

Kran: 8 tonnmeter.

Thrustere både for og akter.

Batteripakken er på hele 330kwh, (280kwh utnyttbar)

Toppfart: Ca 9 knop.

Marsjfart: Ca 7 knop, gir ca 6 batteritimer. 4 knop gir 23 timer