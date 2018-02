Helikopterkrise for Kystvakten

Etter 17 års venting, får Kystvakten likevel ikke nytt helikopter. I går anbefalte forsvarssjefen at skandalehelikopteret NH90 kun skal være på fregattene.

Foto: Kystvakten

Dermed er Kystvakten i full helikopterkrise, og skandalen rundt NH90 er fullkommen. Problemene har stått i kø, Kystvakten har vært helt uten helikopter siden 2014 og nå er det heller ingen snarlig løsning i sikte. I en pressemelding melder forsvarssjef Haakon Bruun-Hanssen at han prioriterer fregattene, men er langt mer vag når det gjelder kystens behov for fiskerioppsyn, søk, redning og transport av syke og skadde sjøfolk:

- Kystvaktoppdraget kan løses gjennom å finne andre tiltak som eksempelvis innleie av helikopter og eventuelt bruk av UAV (ubemannede farkoster), skriver Bruun-Hanssen pressemeldinga.

Bakgrunnen er det Kyst og Fjord skrev allerede for et år siden; at helikoptrene er et vedlikeholdssluk som tilbringer langt flere timer på verksted enn i lufta. Dermed går kapasiteten på de 14 maskinene vesentlig ned, og de klarer ikke å levere både til fregattene og Kystvakten. Samlet har de to behov for 5400 flytimer, men NH90 klarer bare 2100 timer.

Bruun-Hanssen sier at Forsvaret ikke har vurdert å kansellere kontrakten med den italienske leverandøren, fordi det ligger utenfor hans ansvarsområde.

Til Aftenposten skriver fungerende kystvaktsjef Ottar Haugen at han ikke ønsker å kommentere saken nå, så lenge det handler om en anbefaling fra Bruun-Hanssen til Forsvarsdepartementet og forsvarsminister Frank Bakke-Jensen.

I en mail til Aftenposten skriver Bakke-Jensen følgende:

«Nå har jeg akkurat mottatt anbefalingen, og den skal jeg gå grundig inn i før jeg konkluderer. Det er tydelig at NH90 ikke kan levere den kapasiteten Forsvaret har behov for. For meg er det viktig at vi finner gode løsninger for både fregattene og Kystvakten.»